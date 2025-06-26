貓梯，瑞士的一大特色

沿著住宅外牆呈之字形而搭建的板條，其長度足以讓喵星人扶梯而上，漫步進入二樓。不僅如此，這座貓梯還配備了圍欄，以保護貓咪不會失去地面。 Brigitte Schuster

當貓最好當瑞士的貓，因為在瑞士貓的權益被重視到了極致。與其他國家不同，瑞士人尊重貓喜歡在戶外活動的屬性，會給貓預備貓門和貓梯，讓貓自由進出。瑞士人愛自由，也不願意剝奪貓的自由，所以瑞士有一個街景是你在其他國家看不到的：住宅區裡搭建在房屋外牆上的貓梯。

9 分钟

Thomas Stephens 我撰写关于瑞士海外侨民和“瑞士奇闻”的文章，并提供每日/每周新闻摘要。我还负责英语部门文章的翻译、编辑和校对，并为视频配音。 我出生于伦敦，拥有德语/语言学学位，并曾在《独立报》担任记者。2005年，我移居伯尔尼。我能流利使用瑞士三种官方语言，并喜欢在全国各地旅行，尤其是在酒吧、餐厅和冰淇淋店中练习语言。

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來瑞士的遊客常常會對搭建在房屋兩側、蜿蜒而上、縱橫交錯的一些簡易梯狀物詫異不已，仔細一看，才發現這些梯子的盡頭總會有一扇貓門，原來這是主人為了方便自家貓出行而搭建的貓梯。那麼，貓咪專有貓梯，從中受益的到底是貓，還是它們的主人？

2019年，《國家地理雜誌》上寫道：「瑞士可能是世界上最適合貓生活的地方，貓們在這裡擁有自由和自主的權力-還有自己獨屬的建築工藝。無論是在市區的房屋還是公寓樓的側面，都有為它們量身定制的梯子或坡道，讓貓可以家裡家外自由出入。」

德國攝影師、作家和平面設計師布里吉特·舒斯特(Brigitte Schuster)最近出版了一本名為《貓咪專有建築/瑞士貓梯》(Architektur für die Katz / Schweizer Katzenleitern)的書。

在書中，她表達了自己對伯恩建築物外牆上盤旋而上的繁多貓梯的驚嘆。

這架貓梯直抵四樓。它也是zht-這架貓梯直抵四樓。它也是伯恩最高的貓梯之一。 最高的貓梯之一。 Brigitte Schuster

「這本書不僅是為了展示那些被精心和巧妙設計的貓梯，還有對伯爾尼居住區內社會結構的洞察」，舒斯特在書的序言中寫道。

這在伯恩很常見，信箱成為貓咪的落腳點。 Brigitte Schuster

這本書從社會學、建築學和美學的角度對貓梯進行了觀察。書中附贈100多張伯爾尼的貓梯照片，圖片中的貓梯有簡易的；也有刺激的-說白了就是考驗貓膽量的。

毫無懸念，這本書在網路上引起轟動。

例如，英國《衛報》就寫道：「在伯爾尼，為貓咪設計的、巧奪天工的坡道和貓梯成為一種時尚，」，該報還刊登了十幾張貓梯圖片。

喵星人必須用到兩架貓梯，一路拾級而上，越過數個屋頂，才能順利回家。 Brigitte Schuster

瑞士海外瑞士人組織的刊物《瑞士評論》(Schweizer Revue)這樣寫道：「瑞士特有的貓梯在這本書中受到了關注。」

「終於有人發現了這一典型的城市風貌-瑞士城市裡的貓梯。世界上沒有任何一個地方的貓梯能以這樣的數量和多樣性成為城市的亮點。」

瑞士貓梯的風格多種多樣：「有螺旋形樓梯、有狹窄而又驚心動魄的吊橋式懸梯，甚至還有那種充滿藝術範兒的之字形攀梯，被用螺栓固定在建築物外牆上，通向一個被毛氈包裹起來的小陽台。」

左圖：這種俗稱「雞籠梯」的貓梯，可幫助喵星人爬得更高。 右圖：造型別緻的螺旋式貓梯 。 Brigitte Schuster

與狗相比瑞士人更喜歡養貓

瑞士約有900萬人口，卻擁有200萬隻貓，其中約十分之一是無家可歸流浪貓。

與美國和許多其他國家不同，瑞士的貓不會被關在室內，而是可以自由出入家門，就算主人住在樓上，貓也可以透過貓梯和貓門到室外開心玩耍。

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「在瑞士的許多城鎮和鄉村，都能發現一些搭建在室外牆面上不尋常的梯狀物，它們就是專門為貓搭建的貓梯。在伯爾尼，貓梯是一種城市風貌，為街區帶來了一抹溫馨的色彩，」作者舒斯特寫道。

她還說：「伯爾尼的貓梯不僅數量驚人，而且種類也繁多。」

這家的寵物貓想要回到“溫柔鄉”，得經歷“三步走”：從樹上攀爬至貓梯的一端，然後再小心翼翼地順著貓梯爬到陽台上。 Brigitte Schuster

瑞士人可以放心讓貓出去的原因之一是瑞士住宅區裡一般車都不多；而瑞士人喜歡養貓的一個主要原因則是，因為三分之二的瑞士人租房居住，而與吵鬧的狗相比房東更能容忍悄無聲息的貓。

蘇黎世一個多層的貓梯。 Keystone / Gaetan Bally

然而作為租戶，想要為自己家的貓咪搭建一個貓梯，必須得到房東的許可。

「在瑞士的租賃法中並未提及寵物，更沒有涉及貓梯的內容。因此租房合約在這裡就起作用了，」瑞士《20分鐘》報在回答讀者提出的問題時這樣回答。

所以只有在保障不造成防盜漏洞、不影響美觀的情況下，才可以架設貓梯。不過，該報也表示，是否影響美觀的理解空間則“彈性很大”。

此外，如果貓梯經過鄰居的窗戶或陽台，還需徵得對方的同意。

「畢竟，禁止寵物從打開的窗戶或陽台門進入鄰居家是做不到的。」

“重要的文化財產”

就像舒斯特一樣，當我剛搬到伯爾尼時，我也對這裡這些充滿創造力，看起來像是由希斯·羅賓遜(Heath Robinson)或魯比·戈德堡(Rube Goldberg)這兩位瘋狂的設計師建造的貓梯而感到驚奇。

舒斯特說，就算一隻貓從五公尺高的地方摔到草地上也不會受傷。不過，一位專家還是在她的書中建議，如果貓梯下面是堅硬的水泥地，最好還是要增設一個安全網。

我和妻子在伯恩最後住的兩套公寓都安裝了貓梯，因為把在外面活動慣了的貓關在屋裡，對誰都不是件有趣的事。

在我們之前的公寓裡，我們養了兩隻貓，我們給它們在屋頂上搭了一個簡易梯子狀的貓梯，在舒斯特書中的166頁可以找到。

其中一隻名叫薩姆的貓立即學會了使用這個梯子，而巴迪則只喜歡順著梯子下去，但爬上來時卻有心理障礙。於是，我們花了好幾個晚上，用一條長繩吊著香腸訓練它。

儘管頗費周折，但我永遠不會忘記那天晚上，當我們在看電視的時候，它是如何從自己的貓門很隨意地走進了家。太不容易了！我們再也不用在凌晨三點從床上爬起來去給在樓下對著我們的臥室窗戶喵喵大叫的巴迪開門了。

薩姆在貓梯上走向它的鄰居。 Susan Misicka

「瑞士人和他們的貓一樣，都有著熱愛自由、獨立自信的特質，貓主人設身處地為貓著想，搭建貓梯是為了讓貓也能充分享受自由帶來的快樂。因此貓梯能讓主人和貓都樂在其中，」舒斯特寫道。

「有了貓梯貓就能自由出入家中，而不必一定要主人在家，才能給它開門。」

當然，別人家的貓也會出自天生的好奇心而不請自來。我們就曾在半夜被廁所沖水聲驚醒，因為鄰居家的貓咪誤將沖水開關當成彈珠遊戲把手按了下去。之後我們只好給我們家的貓門安了一個晶片，這樣就只有帶著對應晶片的我家貓能進來了。

不過，整體來說我們對貓梯還是很滿意的：我們現在用的貓梯可以繞房子一周，而且顏色也與百葉窗的色調一致。

薩姆在貓梯中間的轉彎處觀察周圍的一切。 Susan Misicka

「有的貓梯和建築物渾然一體，而有些則顯得格格不入。但無論如何，貓梯都帶有一定的視覺衝擊，而且具有具體的意義，」舒斯特總結道。

「因此貓梯是一種重要的文化載體：畢竟這種建在室外的貓梯在世界上並不常見。因此，它無疑是一種瑞士特色。」

(編輯：Samuel Jaberg/sb，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

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