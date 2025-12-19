采尔马特和圣莫里茨：瑞士最昂贵的滑雪胜地

滑雪度假最昂贵的地区是采尔马特和圣莫里茨。 Keystone-SDA

一项调研显示，今年冬天一周的滑雪假期消费将高于去年同期。据预计，2026年2月第三周，瑞士滑雪场的平均价格将上涨6%。

4 分钟

不过，滑雪地不同，价格差异显著。

据以零售和私人银行业务为主的瑞士克莱尔银行(Bank Cler)与经济研究机构BAK Economics于12月16日联合发布的研究报告显示，位于瑞士南部提契诺州的艾罗洛(Airolo)、安德玛特-塞得龙地区(Andermatt-Sedrun)以及英格堡-铁力士山区 (Engelberg-Titlis)对家庭、情侣及学生群体最为经济实惠。与之相比，在采尔马特、圣莫里茨地区以及弗利姆斯-莱克斯-法莱拉(Flims-Laax-Falera)地区购买雪票、租用雪具及上滑雪学校的费用最高。

以情侣为例，在采尔马特购买8天的滑雪通票需支付1200瑞郎(约合人民币10’650元)。以家庭为单位，则需支付1500瑞郎(约合人民币13’310元)。同样的雪票在弗利姆斯-莱克斯-法莱拉地区的价格高达1524瑞郎(约合人民币13’523元)，而在艾罗洛地区滑雪场的价格则可能低于1000瑞郎(约合人民币8’880元)。

研究报告指出：“依照惯例，预定越早价格越低。”住宿也是如此。此外，整个雪季在多个雪场均可使用的雪场通票日益普及。“这种雪票对于休假外还会经常光顾雪场的滑雪者尤其划算。”

酒店价格小幅回落

今年冬季，选择四星级酒店的双人游客将享受到比去年更优惠的价格。一周滑雪假期的平均费用可下降7%。不过，调研报告指出，由于去年冬天酒店价格暴涨，目前的价格走势属于“市场正常化而非趋势转变”。

艾罗洛、阿德尔博登-伦克地区(Adelboden-Lenk)及英格堡-铁力士山区的住宿价格最便宜；而韦尔比耶(Verbier)、格施塔德(Gstaad)和采尔马特地区的酒店最昂贵。

克莱尔银行的调研报告以经济研究机构BAK Economics的调查数据为基础，计算了瑞士14个不同雪场在运动假期间，一周的滑雪假期所需的年度支出。

瑞士最受欢迎的十大滑雪胜地： 马特宏峰山脚下的采尔马特

少女峰地区(Jungfrau Region)

格劳宾登州的达沃斯

阿罗萨(Arosa)地区

瓦莱州的韦尔比耶

圣莫里茨

阿德尔博登-伦克地区

格劳宾登州的弗利姆斯-莱克斯-法莱拉地区

阿莱奇地区(Aletsch Arena)

英格堡-铁力士山(Engelberg – Titlis)

信息来源:瑞士旅游局官网外部链接

