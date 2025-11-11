防弹少年团成员空降瑞士拍摄系列剧

韩国流行音乐男团防弹少年团成员在瑞士拍摄系列剧。 Keystone-SDA

韩国男子音乐组合防弹少年团(BTS)7位成员中的两位：田柾国(Jeon Jungkook)和朴智旻(Jimin)赴瑞士拍摄系列剧《你确定吗？》(Are You Sure)。该剧第二季共8集，其中6集以瑞士为背景。

据瑞士旅游局11月7日透露，两位韩国流行音乐偶像—朴智旻(30岁)和田柾国(28岁)在瑞士进行了近一周的旅行拍摄。瑞士旅游局为制作公司提供了包括住宿、取景地协调及行程规划等全方位支持。

相关新闻稿表示，瑞士因其“多样的自然景观及活力四射的文化”被选为拍摄地。不过，具体拍摄地点并未明确。《20分钟报》援引韩国媒体报道称，两位明星曾前往因特拉肯及卢塞恩湖等地取景。

《你确定吗？》第二季将于今年12月3日在Disney+流媒体平台正式上映。瑞士旅游局称，这部剧描述了“两位挚友的成长历程，聚焦他们之间特殊的连接。”该剧是田柾国和朴智旻今年夏天服完兵役后的首次合体项目。

防弹少年团成立于2010年，由七位成员组成，是韩国流行乐坛最为成功的团体之一，粉丝遍布全球。原本被定位为嘻哈团体的防弹少年团，音乐风格逐渐融合多种流派；其歌词涉及多个主题，侧重心理健康、学龄青年和成年后的烦恼、迷惘、对爱的自我探索、个人主义，以及获得荣誉和认可的影响等；专辑和相关作品则参考文学、哲学和心理学概念，并包括平行时空的世界观。

除音乐成就外，防弹少年团在三届联合国大会会议上发表演讲，并在2017年与联合国儿童基金会合作发起“LOVE MYSELF”反暴力运动。乐队不仅以“下一代领袖”的身份登上《时代杂志》的国际版封面并被称为“流行音乐王子”，还登上时代杂志25位网络上最具影响力的人物(2017-2019年)和全球100位最具影响力人物(2019年)，并在2018年成为首个获颁韩国大众文化艺术奖文化勋章的韩国团体，更是年纪最轻的受勋者，以表扬防弹少年团对拓展韩流、促进流行文化的贡献。

自2022年夏季起，因成员履行兵役义务，乐团被迫延长休整期，计划于2026年春天复出开启全球巡演。

