2024年瑞士居民搬家人数减少
去年约十分之一的瑞士人口搬过家。根据政府最新的迁居统计数据，搬家人数仍处在历史低位。此外，住房面积越小，搬家的可能性越高。
自2020年以来，跨国迁居有所上升，但瑞士境内的搬迁却大幅减少。联邦统计局12月8日通报称，去年约有69.7万人搬家，而2020年的这一数字为76.9万人。
在去年搬家的人中，近四分之三仍留在同一州内。联邦统计局表示，在同一市镇内搬家的比例为36%，与迁往其他市镇的人数几乎相同；另有16%跨州搬家，13%迁往国外。这些数字与2023年相比几乎没有变化。
城市居民的搬家倾向明显高于乡村地区。搬家率最高的州依然为巴塞尔城市州(11.3%)和纳沙泰尔州(10.6%)，最低的则是下瓦尔登州(7.4%)与上瓦尔登州(7.4%)。在城市层面的比较中，2024年搬家人数最多的是弗里堡与圣加仑，最少的是日内瓦州的朗西(Lancy)与韦尔涅(Vernier)。
单身者搬家更频繁
根据联邦统计局数据，年轻家庭最常搬家-单身者的搬家率几乎是已婚人士的两倍。相比之下，瑞士公民的搬家率显著低于外籍居民。与在独栋住宅内居住的人相比，住公寓楼的人更常搬家。此外，独居男性的搬家频率高于独居女性。
而且住房面积越小，搬家的可能性越高。2024年，住在一到两居室的人搬家的频率，是住四居室及以上的家庭的两倍。
联邦统计局指出，2024年在瑞士境内搬家的人，大多数也更换了住房规模。年轻成年人以及50岁以上群体在搬家时，通常会搬进少了至少一个房间的住房。2024年从乡村迁往城市的人，则很大概率失去了部分居住面积。
瑞士搬家率从2020年以来一路走低，与住房市场的结构性压力高度相关。瑞士大城市长期面临住房短缺，租金上涨速度远高于收入增长，使家庭在换房时更趋谨慎。
此外，远程办公的普及也降低了因就业而搬家的必要性。
