The Swiss voice in the world since 1935
新闻

2024年瑞士居民搬家人数减少

瑞士的迁居趋势持续下滑。
瑞士的迁居趋势持续下滑。 Keystone-SDA

去年约十分之一的瑞士人口搬过家。根据政府最新的迁居统计数据，搬家人数仍处在历史低位。此外，住房面积越小，搬家的可能性越高。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA
相关内容
从巴塞尔会展大厦(Messeturm)的顶层俯瞰这座投资者已不再钟情的城市。

相关内容

海外瑞士人

住房短缺是许多城市的问题

此内容发布于 虽然中国的房地产市场在悄悄降温，但瑞士的房地产却高温不下，许多人开始抱怨房价及租金的上涨，让我们放眼国际，看看热点城市的政府之手都采取了哪些行之有效的措施。

更多阅览 住房短缺是许多城市的问题

自2020年以来，跨国迁居有所上升，但瑞士境内的搬迁却大幅减少。联邦统计局12月8日通报称，去年约有69.7万人搬家，而2020年的这一数字为76.9万人。

在去年搬家的人中，近四分之三仍留在同一州内。联邦统计局表示，在同一市镇内搬家的比例为36%，与迁往其他市镇的人数几乎相同；另有16%跨州搬家，13%迁往国外。这些数字与2023年相比几乎没有变化。

城市居民的搬家倾向明显高于乡村地区。搬家率最高的州依然为巴塞尔城市州(11.3%)和纳沙泰尔州(10.6%)，最低的则是下瓦尔登州(7.4%)与上瓦尔登州(7.4%)。在城市层面的比较中，2024年搬家人数最多的是弗里堡与圣加仑，最少的是日内瓦州的朗西(Lancy)与韦尔涅(Vernier)。

单身者搬家更频繁

根据联邦统计局数据，年轻家庭最常搬家-单身者的搬家率几乎是已婚人士的两倍。相比之下，瑞士公民的搬家率显著低于外籍居民。与在独栋住宅内居住的人相比，住公寓楼的人更常搬家。此外，独居男性的搬家频率高于独居女性。

相关内容
从巴塞尔会展大厦(Messeturm)的顶层俯瞰这座投资者已不再钟情的城市。

相关内容

海外瑞士人

住房短缺是许多城市的问题

此内容发布于 虽然中国的房地产市场在悄悄降温，但瑞士的房地产却高温不下，许多人开始抱怨房价及租金的上涨，让我们放眼国际，看看热点城市的政府之手都采取了哪些行之有效的措施。

更多阅览 住房短缺是许多城市的问题

而且住房面积越小，搬家的可能性越高。2024年，住在一到两居室的人搬家的频率，是住四居室及以上的家庭的两倍。

联邦统计局指出，2024年在瑞士境内搬家的人，大多数也更换了住房规模。年轻成年人以及50岁以上群体在搬家时，通常会搬进少了至少一个房间的住房。2024年从乡村迁往城市的人，则很大概率失去了部分居住面积。

瑞士搬家率从2020年以来一路走低，与住房市场的结构性压力高度相关。瑞士大城市长期面临住房短缺租金上涨速度远高于收入增长，使家庭在换房时更趋谨慎。

此外，远程办公的普及也降低了因就业而搬家的必要性。

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团