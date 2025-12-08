40年后，艾滋歧视在瑞士仍未消失

抗击艾滋：40年后依然存在太多歧视。 Keystone-SDA

瑞士艾滋病协会12月1日在世界艾滋病日(World AIDS Day)发文指出：问题不在于HIV(即人类免疫缺陷病毒)本身，而在于社会对HIV的态度。因此，该协会今年宣传活动的重心将是歧视与偏见。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en AIDS discrimination still exists in Switzerland 40 years on 更多阅览 AIDS discrimination still exists in Switzerland 40 years on

Français fr Lutte contre le sida: encore trop de discrimination 40 ans après 原版 更多阅览 Lutte contre le sida: encore trop de discrimination 40 ans après

在接受治疗的情况下，HIV已不再具有传染性。尽管如此，许多HIV感染者仍持续面临排斥与偏见。今年瑞士艾滋病协会为世界艾滋病日推出的宣传活动，正是要提醒公众这一矛盾现象。

对许多HIV感染者来说，最困难的并非医疗层面，而是在2025年，他们仍要面对社会歧视。该协会强调，鉴于正在接受治疗的HIV感染者根本无法传播病毒-无论是无保护性行为、接吻，甚至看牙医，因此这种排斥尤显难以理解。

今年的宣传海报上写着“知识保护你，不必恐慌”或“性爱是乐趣，不必害怕”，协会表示，这些标语都在以积极、明确，甚至带点幽默的方式凸显歧视问题。

相关内容

相关内容 人口统计 预防艾滋30年：从婚戒到避孕套 此内容发布于 当时由瑞士电视台进行的一项街头随机调查，直观地呈现出那个年代的瑞士人对这种获得性免疫缺损综合症知之甚少。有些国… 更多阅览 预防艾滋30年：从婚戒到避孕套

承担责任

从周一起，这些标语将出现在全国各地：火车站、街头巷尾、大小城镇与乡村。协会指出：“这些标语有力、醒目，而且刻意让人不适。它们大声道出了一个在瑞士仍鲜为人知的事实-正在接受治疗的HIV感染者不会传播病毒，无论是在性行为过程中还是在日常生活中。”

为纪念成立40周年，瑞士艾滋病协会刻意选择了一场不仅具有资讯性，也能引发思考的宣传活动。协会表示，这些口号旨在打破过时观念，并鼓励民众承担责任。“我们呼吁所有人接纳科学事实，反思陈旧看法，”协会会长安德烈亚斯·莱纳(Andreas Lehner)在新闻稿中表示。

他补充道：“我们需要一个按照科学建议对待HIV感染者的瑞士-以尊重和知识而非恐惧来对待他们。”

1988年，12月1日被正式定为世界艾滋病日。

打破艾滋偏见 在现代医学中，HIV与艾滋病已不能等同看待。通过规律服药、病毒量被抑制到无法检测的HIV感染者，其体内病毒复制几乎被完全阻断，不会在性行为或日常接触中传播病毒。中国的艾滋病防治指南外部链接同样认定抗病毒治疗(ART)显著延长寿命，使感染者的预期寿命接近未感染人群。 然而社会认知往往滞后，公众仍对HIV存在误解与恐惧，导致就业、医疗、教育与亲密关系中的隐性歧视持续存在。瑞士此次宣传强调打破偏见，与全球防治工作正在推动的科学共识高度一致-以事实纠正恐惧，以尊重取代污名。

阅读最长 讨论最多