Le conflit d’intérêts entre activités économiques et tradition humanitaire n’est pas nouveau, mais il suscite encore et toujours de multiples débats. En tant que dépositaire des Conventions de GenèveLien externe et siège du Comité international de la Croix-Rouge ( CICRLien externe ), la Suisse se considère comme la gardienne du droit humanitaire international.

Cette décision a provoqué une levée de boucliers. Les médias ont ajouté de l’huile sur le feu en dévoilant que des armes suisses avaient été utilisées dans les combats en Syrie et au Yémen. Face à la pression, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Une coalition interpartis a décidé d’aller plus loin et de lancer une initiative «de rectification»Lien externe , qui exige que le peuple et le parlement aient leur dernier mot sur les futures exportations d’armes.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La Suisse doit-elle défendre ses valeurs ou son économie? Kathrin Ammann & Carlo Pisani 14. mai 2019 - 08:23 La Suisse invoque volontiers sa tradition humanitaire, mais elle souhaite également préserver ses activités économiques. Ces deux ambitions provoquent des conflits d’intérêts récurrents. swissinfo.ch a demandé aux cinq plus grands partis politiques du pays de quel côté devait balancer le cœur de la Suisse. L’été dernier, afin de satisfaire l’industrie de l’armement, le gouvernement helvétique a décidé de faciliter l’exportation d’armes vers les pays en proie à des conflits internes. Il s’est justifié en invoquant des considérations économiques: les fabricants d’armes suisses ne peuvent survivre à long terme que si les règles à respecter sont les mêmes que celles de leurs concurrents européens. Cette décision a provoqué une levée de boucliers. Les médias ont ajouté de l’huile sur le feu en dévoilant que des armes suisses avaient été utilisées dans les combats en Syrie et au Yémen. Face à la pression, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Une coalition interpartis a décidé d’aller plus loin et de lancer une initiative «de rectification», qui exige que le peuple et le parlement aient leur dernier mot sur les futures exportations d’armes. Le conflit d’intérêts entre activités économiques et tradition humanitaire n’est pas nouveau, mais il suscite encore et toujours de multiples débats. En tant que dépositaire des Conventions de Genève et siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Suisse se considère comme la gardienne du droit humanitaire international. Nous avons demandé à cinq membres de la commission de politique extérieure du Conseil national (Chambre basse du Parlement) ce que devait défendre en premier lieu la Suisse en cas de doute: ses intérêts économiques ou ses valeurs humanitaires? Les politiciens avaient chacun une minute à disposition pour dévoiler la vision de leur parti.