Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Martial Trezzini

La guerre en Ukraine attire aussi l’attention sur les ports francs, où des avoirs russes pourraient être dissimulés. Dans ces énormes entrepôts, les marchandises peuvent être stockées sans être soumises aux taxes et aux droits d’importations.

La culture du secret qui entoure ces structures suscite la controverse. «La guerre force à la transparence dans les ports francs en raison des sanctions prises à l’encontre de l’élite russe», relève John Zarobell, auteur de Art and the Global Economy et titulaire de la chaire d’études internationales à l’Université de San Francisco.

Les autorités suisses, de leur côté, affirment que les lois actuelles permettent de garantir l’application des sanctions. «La transparence des entrepôts douaniers est suffisante. Il n’est pas nécessaire d’agir», affirme Simon Erny, porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Les experts mettent cependant en évidence des failles. La loi suisse exige notamment seulement que les listes d’inventaire aient un propriétaire légal, ce qui ne révèle pas forcément la véritable identité du propriétaire de la marchandise.