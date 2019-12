Die Zwiebel ist im Kanton Schaffhausen besonders beliebt. (Betty Bossi)

Des rives du lac de Neuchâtel hier nous partons aujourd’hui sur les berges du Rhin, plus exactement à Schaffhouse, où l’oignon est un légume très apprécié.

Les Schaffhousois ont donc créé leur propre recette de tarte aux oignons, appelée Schaffhauser Bölletünne.

Outre des oignons («Bölle» en dialecte local), elle est composée de crème, d’œufs et de lardons. On la déguste chaude et dorée à point, avec une salade, traditionnellement pour le repas de midi.



Recette:

Ingrédients:

Pâte: 200g de farine; ½ c.c. de sel; 70g de beurre; 1dl d’eau

Garniture: 4 oignons; 1 c.c. de beurre; 100g de lardons en dés; 1 c.s. de fécule de maïs; 3dl de crème; 2 œufs; du sel

Préparation

Mélanger la farine et le sel, ajouter le beurre froid morceau par morceau jusqu’à obtenir un mélange friable. Ajouter de l'eau froide petit à petit et transformer le tout en pâte - mais ne pas pétrir. Laisser reposer couvert pendant au moins 30 minutes.

Pour la garniture, couper les oignons en fines rondelles et les faire revenir dans du beurre. Ajouter les lardons. Abaisser la pâte et la déposer dans un moule rond recouvert de papier sulfurisé. Remonter un peu les bords vers le haut, piquer le fond avec une fourchette et répartir le mélange oignons-lardons dessus.

Mélanger la fécule avec un peu de crème, ajouter les œufs et le reste de la crème et assaisonner avec du sel et du poivre. Verser sur le mélange oignon-lard. Cuire au four préchauffé à 180°C pendant 40 minutes environ.

(Source: parks.swissLien externe)



La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

(aus dem Französischen übersetzt von Melanie Eichenberger)

