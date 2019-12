Droits d’auteur

Porte 1: le canton d'Argovie Melanie Eichenberger 01. décembre 2019 - 00:15 Nous commençons ce calendrier de l’Avent culinaire par le célèbre gâteau aux carottes argovien. Ce canton est souvent décrit comme la patrie de la carotte, bien qu’il soit traditionnellement une zone de culture de la betterave. Ce surnom vient sans doute d’une confusion entre «Rüebliland» (pays de la carotte) et «Rübenland» (pays de la betterave). Quoi qu’il en soit, la spécialité reste le gâteau aux carottes, une pâtisserie compacte souvent décorée d’un glaçage au sucre et de petites carottes en massepain. Il se déguste volontiers l’après-midi avec le café ou lors des fêtes et anniversaires. Recette (pour environ 12 personnes) Ingrédients pour le gâteau: 250 g sucre; 5 jaunes d’œufs; 2 cuillères à soupe d’eau très chaude; 250 g de carottes, râpées finement; 250 g d’amandes moulues; 80 g de farine; 1 citron, zeste râpé et jus; 2 cuillères à soupe de kirsch; 2 cuillères à café de poudre à lever; 5 blancs d’œufs; 1 pincée de sel. Ingrédients pour le glaçage et la décoration: 300 g de sucre glace; 2 cuillères à soupe de kirsch ou de jus de citron; 2 cuillères à soupe d’eau; 12 petites carottes en massepain. Préparation: Pâte à biscuit: travailler environ 5min dans un grand bol sucre, jaunes d’œufs et eau avec les fouets du batteur-mixeur jusqu’à ce que la masse soit mousseuse. Incorporer à la masse les carottes et tous les ingrédients jusqu’au kirsch compris. Mélanger la farine et la poudre à lever, incorporer. Monter les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel, incorporer à la masse en soulevant avec une spatule en caoutchouc. Remplir le moule. Cuisson: env. 55 min dans la moitié inférieure du four préchauffé à 180 ° C. Retirer, laisser tiédir un peu, ôter le cercle du moule, retourner sur une grille, laisser refroidir. Poser avec la grille sur du papier cuisson. Glaçage: Bien mélanger sucre glace, kirsch et eau, verser au centre du gâteau, incliner pour faire couler le glaçage sur le dessus et le bord. Décoration: Déposer des petites carottes en massepain sur le glaçage encore humide, laisser sécher. (Quelle: bettybossy.ch) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.