Adorable mais invasif, le raton laveur est arrivé en Suisse

Bons grimpeurs, les ratons laveurs aiment se nicher dans les greniers. Keystone / Georgios Kefalas

Des élevages ont importé des ratons laveurs d'Amérique du Nord en Europe. Arrivés en Suisse via l'Allemagne, ces animaux semblent s'y trouver bien, mais ils représentent une menace pour la faune locale.

Dans les dessins animés et les bandes-dessinées, les ratons laveurs sont généralement de vilains voleurs. Ils doivent cette image de filous à la couleur de leur pelage, plus sombre autour des yeux, qui les fait ressembler à des braqueurs masqués.

On peut les trouver adorables mais ils sont capables de causer de gros dégâts dans la nature. «Le raton laveur s’attaque aux oiseaux, aux petits mammifères et aux reptiles, explique Holger Stockhaus, de l’Office de la forêt et de la faune de Bâle. En outre, il peut transmettre des maladies dangereuses, comme le ténia et la rage.»

Un touche-à-tout habile et dangereux

Le raton laveur est extraordinairement habile. Il sait grimper, nager et même ouvrir des portes ou des fenêtres pour aller chercher de la nourriture dans les maisons. «Cela peut vite sentir mauvais, car les ratons laveurs s’aménagent des litières», explique Holger Stockhaus.

La loi fédérale sur la chasse impose aux cantons de réduire la population de ratons laveurs. En d’autres termes, les animaux doivent être traqués, capturés et tués.

Comment reconnaître un raton laveur? – À son pelage: il ressemble à un braqueur masqué

– À sa démarche: le raton laveur a une démarche particulière et le dos arrondi

– À sa taille: il fait environ la taille d’un chat domestique

Depuis une observation dans le village de Seltisberg à Bâle-Campagne, le garde-chasse Thomas Schöpfer guette les traces de ratons laveurs le soir venu. «Avec une caméra thermique, je scrute les pots, les entrées de maison et surtout les toits», décrit-il. Il pose ensuite des pièges ou, dans de rares cas, les abat directement.

Il est encore possible de freiner la propagation du raton laveur, selon Thomas Schöpfer. «Tout se joue au début, souligne-t-il. Si nous parvenons dès maintenant à capturer ou abattre tous les ratons laveurs, ils ne deviendront pas un fléau.»

Où se trouve le raton laveur en Suisse?

Ces mammifères velus, à peine plus grands qu’un chat, sont originaires d’Amérique du Nord. C’est de là que des élevages les ont importés en Europe.

À un moment, certains animaux se sont probablement échappés d’usines de fourrure et sont arrivés en Suisse en passant par l’Allemagne.

Jusqu’à présent, des ratons laveurs ont surtout été observés dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie, mais il n’est pas exclu qu’ils soient plus répandus.

«Il se font davantage remarquer dans les zones habitées que dans les forêts, où ils peuvent facilement se cacher», explique l’administrateur de la chasse Holger Stockhaus.

Il est donc important que les animaux n’aient pas facilement accès à de la nourriture dans les zones d’habitation. L’alimentation des chiens et des chats ne devrait pas traîner dans les jardins ou sur les balcons. Les sacs poubelles devraient quant à eux rester le moins longtemps possible dans la rue.

Toute observation d’un raton laveur doit être signalée à la police ou au service de la chasse compétent. S’en approcher ou même le nourrir peut être dangereux.

Dans les forêts, les ratons laveurs se font moins remarquer. Ils se cachent dans les arbres, surtout en journée. Keystone / Georgios Kefalas

Comment arrêter la propagation des ratons laveurs? – Rapporter toutes les observations, même en cas de doute, à la police ou aux services de la chasse

– Ne jamais les nourrir, même indirectement, en laissant de la nourriture pour chiens ou chats à l’extérieur

– Couvrir le compost dans son jardin ou sur son balcon

Traduit de l’allemand par Pauline Turuban avec DeepL

