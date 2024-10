Aujourd’hui en Suisse

La Poste a annoncé aujourd’hui jusqu’à 70 licenciements. De plus, près de 200 collaborateurs et collaboratrices doivent s’attendre à des modifications de contrat, notamment pour adapter leur salaire ou leur taux d’occupation. Le personnel des services de transport et de contrôle de CarPostal n’est pas concerné par les suppressions de poste, qui toucheront principalement l’administration.

Avec les mesures communiquées aujourd’hui, la Poste entend apporter sa contribution aux plans d’économies de la Confédération, des cantons et des communes. Ces derniers commandent et cofinancent le transport local et régional de personnes. Les mesures ne devraient avoir aucun impact sur les usagers et usagères.

L’origine de CarPostal remonte à 1906, lorsque la Poste a remplacé le transport en diligence par des véhicules motorisés. L’avertisseur à trois tons – «Tu-Ta-Tut» – typique des cars postaux n’a retenti pour la première fois qu’en 1924 et s’inspire de l’ouverture de «Guillaume Tell» de Gioachino Rossini.