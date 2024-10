Heute in der Schweiz

Die USA und die Schweiz wollen im Bereich Ausbildung stärker zusammenarbeiten. Die beiden Länder unterzeichneten heute in Bern ein internationales Abkommen zur Förderung der Berufsbildung. Konkret ermöglicht dieses Abkommen Schweizer:innen und Amerikaner:innen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz oder den USA, ein Praktikum oder eine Ausbildung für einen Zeitraum von vier bis 18 Monaten im jeweils anderen Land zu absolvieren.

Der US-Botschafter in Bern Scott C. Miller freut sich über das Abkommen. «Über 200 Schweizer Unternehmen sind in den USA tätig. 70% von ihnen halten es für wichtig, Lehrlinge auszubilden. Das liegt in der DNA der Schweiz. Zum Vergleich: Nur 0,3% der amerikanischen Unternehmen geben der Berufsausbildung den Vorzug. Wir können viel von der Schweiz lernen», sagt er gegenüber der Tageszeitung Le Temps.

Das Abkommen geht auf einen Besuch von Jill Biden in Schweizer Unternehmen und Berufsschulen im Jahr 2014 zurück. Das System weckte bei der damaligen Second und heutigen First Lady grosses Interesse an der Berufsausbildung. In den USA haben sich viele Schweizer Unternehmen über den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften beklagt. Hier könne das neue Programm Abhilfe schaffen.