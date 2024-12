Aujourd’hui en Suisse

Toujours en matière d’AVS: même si le premier pilier du système de retraites suisse se porte nettement mieux que ce qui avait été faussement estimé dans un premier temps, un déficit menace malgré tout. Plusieurs milliards de francs devraient manquer dès 2030.

Pour combler ce trou, diverses idées ont déjà été présentées, notamment l’introduction d’un impôt sur la fortune, qui n’a toutefois pas trouvé un large soutien. Et le temps presse, car le Conseil fédéral doit présenter au Parlement d’ici deux ans au plus tard son plan pour stabiliser l’AVS.

La ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider a fait une nouvelle suggestion dans l’émission «Rundschau» de la télévision suisse alémanique SRF: un impôt sur les successions. Une étude a montré que les personnes qui héritent ont majoritairement déjà plus de 60 ans. «On pourrait se dire qu’un impôt ne serait pas un drame dans ce cas», estime Elisabeth Baume-Schneider. Elle n’exclut pas non plus une augmentation de l’âge de la retraite. «La 13e rente AVS aura un coût et il faudra payer tout cela.»