Heute in der Schweiz

Ist Sterbehilfe bei dementen Personen ethisch vertretbar? Die Schweiz ist bekannt für ihre liberalen Haltung beim begleiteten Freitod, doch es gibt Länder, die noch weiter gehen. Die NZZ schaut heute auf die Niederlande, wo das Recht auf assistierten Suizid auch dann gilt, wenn die Demenzkrankheit schon weit fortgeschritten ist.

Es müssen jedoch verschiedene Kriterien erfüllt werden und die Person muss eine Patientenverfügung erstellt haben, als sie noch urteilsfähig war. In der Schweiz können Demenzkranke nur Sterbehilfe in Anspruch nehmen, wenn sie noch urteilsfähig sind. Und urteilsfähigen Personen steht der Tod auf Verlangen nur offen, wenn sie das Medikament selber einnehmen können.

Stefanie Becker, Direktorin von Alzheimer Schweiz, kritisiert die Annahme, dass das Leben mit Demenz automatisch nicht erfüllend ist und hält fest, dass man sich aus der Perspektive eines gesunden Menschen nicht vorausschauend auf ein Leben mit einer chronischen Krankheit einfühlen könne. So gibt es auch in den Niederlanden Situationen, in denen demenzkranke Personen in späteren Stadien ausdrücklich wünschen, weiterzuleben. Dann wird die Patientenverfügung mit dem Freitodwunsch ignoriert.