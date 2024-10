Aujourd’hui en Suisse

Il y a de moins en moins de châtaigniers dans le sud de la Suisse : en cause, le changement climatique.

En Suisse, l’automne est la saison des châtaignes. Au Tessin, la récolte a commencé. Là-bas, la châtaigne est plus qu’un fruit: avec ses 2000 ans d’histoire, elle est un symbole de la survie de la population au sud des Alpes, comme le dit Giorgio Moretti, président de l’association des producteurs de châtaignes, à la radiotélévision suisse italienne RSI.

Pourtant, le châtaignier est en difficulté. Au début du 20e siècle, il y avait plus de 9000 hectares de châtaigneraies au Tessin et dans les Grisons. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 400 qui sont activement exploitées.

Les arbres souffrent du changement climatique. Les températures élevées et le manque de précipitations leur donnent du fil à retordre. «Ils mettent l’arbre sous stress et le rendent vulnérable aux maladies. Dans les cas extrêmes, ces dommages peuvent entraîner la mort des châtaigniers», explique Marco Conedera de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage.