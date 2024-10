Heute in der Schweiz

Die Suizidkapsel «Sarco» war im Juli Thema in der Schweiz, nachdem sie von mehreren Kantonen ein Betriebsverbot erhielt. Heute hat sich der Bundesrat erstmals zur Kapsel geäussert und sie als «nicht rechtskonform eingestuft». Zum einen wegen der Produktesicherheit:Produkte dürfen gemäss Bundesgesetz Menschen nicht gefährden. Zum anderen verstosse die Verwendung von Stickstoff gegen das Chemikaliengesetz.

Doch kurz danach verbreitete sich die brisante Nachricht: Im Kanton Schaffhausen hat sich eine Person in der Kapsel das Leben genommen. Die Staatsanwaltschaft wurde laut eigenen Angaben gestern Montag am frühen Abend informiert, dass in einer Waldhütte in Merishausen ein Suizid mit der Kapsel «Sarco» stattgefunden habe, schreibt SRF. Die tote Frau soll eine 64-jährige Amerikanerin gewesen sein, wie mehrere Medien berichten. Die Schaffhauser Polizei hat mehrere Personen verhaftet.

Erfunden wurde «Sarco» von einem australischen Arzt. In der Kapsel wird auf Knopfdruck (Bild) eine grosse Menge Stickstoff freigesetzt. Der Freitod mit «Sarco» wird als günstiger, schmerzfreier Tod angepriesen.