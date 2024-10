Aujourd’hui en Suisse

Quand le temps devient de plus en plus imprévisible, il faut des prévisions personnalisées: les services météorologiques privés s’engouffrent dans ce marché en croissance .

Cet été, les intempéries ont causé d’importants dégâts en Suisse. Le temps imprévisible est également un problème pour les événements culturels et sportifs. Comme le rapporte la RTS, de nombreuses manifestations ont donc recours à des prévisions météorologiques personnalisées. Un business en plein essor pour les services météorologiques privés.

Ainsi, le festival Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds, qui a été annulé en juillet 2023 en raison d’une tempête dévastatrice, paie plusieurs milliers de francs pour un programme météo personnalisé du service Meteonews. «Cela nous évitait d’être derrière nos téléphones via différentes applications et d’estimer le risque», explique un organisateur.

Robin Métrailler, un étudiant valaisan fasciné par la météo, montre que la météo est un sujet sur lequel de nouveaux acteurs peuvent s’affirmer. Sur Facebook, plus de 111’000 personnes le suivent et suivent ses actualités météo. «Les journées d’orages, je peux recevoir jusqu’à 1000 messages en 24 heures», explique-t-il. Il pense que notre société aura un besoin toujours plus grand de prévisions personnalisées.