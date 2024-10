Heute in der Schweiz

Sie haben sicher Ihre Lieblingsprodukte, die Sie bei Ihrem Besuch in der Schweiz gerne kaufen. Und in welchem Laden finden Sie diese? In der Migros oder im Coop? Diese Frage spaltet die Schweiz. Der Tages-Anzeiger will heute in einer grossen Umfrage endlich klären, welche Detailhändlerin besser ist.

Wenn es um den Marktanteil in der Schweiz geht, hat Migros die Nase vorn, 2023 lag dieser bei 35,6%, Coop knapp dahinter mit 33,3%. Beim Jahresumsatz dagegen gewinnt Coop mit 35 Mia., bei Migros sind es mit 28,1 Mia. deutlich weniger. Der Umsatz kommt bei beiden nicht nur aus dem Lebensmittelgeschäft, sondern auch von diversen anderen Geschäften, von Elektrogeräten über Möbel bis zu Reisen.

Im Coop hat es mehr Bio-Produkte, dafür stimmt das Gerücht, das sich in der Schweiz hartnäckig hält: Der gleiche Einkauf kostet im Coop mehr als in der Migros. Blickt man auf die Löhne, die sie ihren Angestellten zahlen, gewinnt weder Coop noch Migros. Die deutschen Discounter zahlen ihren Mitarbeitenden mit 4700 (Aldi) und 4550 Franken (Lidl) deutlich höhere Mindestlöhne als die Schweizer Pendants, wo man im Monat 4200 Franken erhält. In einer Kategorie allerdings ist die Migros die klare Gewinnerin: Gemäss einem Ranking ist sie bei den Schweizer:innen viel beliebter als Coop.