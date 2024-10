Aujourd’hui en Suisse

Le comité qui a déposé le référendum contre les développements autoroutiers a lancé sa campagne mercredi, en vue de la votation du 24 novembre.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont avalisé six projets d’extensions autoroutières Pour près de cinq milliards de francs.

Dénonçant des «autoroutes géantes», l’Association transports et environnement (ATE) et l’organisation actif-trafiC mènent la fronde. Soutenues par les Vert-e-s, le PS et le PVL, ainsi qu’une cinquantaine d’organisations et d’associations, elles estiment que l’extension prévue est surdimensionnée, qu’elle repose sur une politique des transports dépassée et que les coûts sont excessifs.