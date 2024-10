Heute in der Schweiz

Die Schweiz zeigt sich «tief besorgt» über die Situation im Libanon. Das Völkerrecht, einschliesslich des humanitären Völkerrechts, müsse respektiert werden, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Die israelische Armee fliegt seit Tagen Bomben- und Bodenangriffe gegen die islamistische Hisbollah-Bewegung im Libanon.

Von den 1200 Schweizer Staatsangehörigen, die bei der Schweizer Botschaft im Libanon gemeldet sind, wurden keine Verletzten gemeldet. Zudem haben sich rund 90 Personen über die App «Travel Admin» für einen Aufenthalt in der Region angemeldet. Die Schweizerinnen und Schweizer werden gebeten, das Land selbständig zu verlassen.

Die Schweiz, die soeben ihren zweiten Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat übernommen hat, berief für heute eine Dringlichkeitssitzung ein. Botschafterin Pascale Baeriswyl sagte, sie verfolge die Situation sehr aufmerksam.

Die israelische Botschafterin in der Schweiz sagte am Dienstag in der RTS-Tagesschau, ihr Land wolle «keinen grossen regionalen Krieg, aber wir konzentrieren uns auf die Eliminierung von Militanten und Terroristen, die eine direkte Bedrohung darstellen». Die Angriffe aus dem Südlibanon auf Israel seien von der Hamas und dem Iran in Auftrag gegeben und unterstützt worden.