Aujourd’hui en Suisse

Il s’appelle Serge et regarde tristement la caméra dans une vidéo postée sur TikTok. «Je ne sais plus comment me faire des amis», a-t-il déclaré les yeux brillants. En Suisse, Blick et 20 Minuten ont parlé de son histoire.

Il y a certainement d’autres sujets d’actualité plus pertinents, mais une chose est sûre: le jeune Suisse a touché un point sensible. Plus de deux millions de personnes ont vu son appel et le message a été commenté des milliers de fois. «Je suis Suisse à Paris depuis trois ans, je comprends parfaitement votre situation, les Parisiens sont très exigeants», a commenté une jeune femme. Le commentaire le plus populaire était: «Serge, ton cœur est trop grand pour Paris».

Le week-end dernier, Serge est allé à un rendez-vous à l’aveugle. Il a donné rendez-vous à des personnes au Louvre pour faire connaissance. Des dizaines de personnes ont répondu à l’appel, principalement des jeunes femmes, qui ont manifestement pris à cœur ce Suisse sensible.