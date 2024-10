Oggi in Svizzera

Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, la Svizzera sta cercando la sua posizione tra gli Stati occidentali. È un compito difficile. Quanto può schierarsi apertamente con l’Ucraina senza violare la neutralità?

Dopo più di due anni di guerra, la Confederazione sembra aver trovato un modo per uscire da questo dilemma. Da un lato, c’è la solidarietà, con pagamenti senza compromessi e l’organizzazione di conferenze internazionali. Dall’altro: niente armi di fabbricazione svizzera devono finire in questa guerra, indipendentemente da chi voglia consegnarle. Di recente, il Parlamento ha persino vietato l’esportazione di giubbotti antiproiettile in Ucraina.

Ora è in programma un’altra conferenza. Decine di Paesi si riuniranno a Ginevra domani e dopodomani per discutere dello sminamento umanitario in Ucraina. Berna ha organizzato questa conferenza insieme a Kiev. Il premier ucraino Denis Schmyhal (a sinistra nella foto con il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis) era atteso oggi nella capitale elvetica per una visita di lavoro che avrebbe dato il via alla conferenza. Era tutto pronto. Ma Schmyhal ha disdetto all’ultimo momento. Il Dipartimento federale degli affari esteri non ha fornito alcuna motivazione per la cancellazione.

Finora la Svizzera è l’unico Paese occidentale a sostenere il “piano di pace” di Cina e Brasile per l’Ucraina, anche se questo non fornisce alcuna garanzia per l’integrità territoriale del Paese in guerra. Il fatto che la Confederazione sia a favore di questa iniziativa è “difficile da capire”, hanno scritto 15 giorni fa le autorità ucraine.