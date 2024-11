Aujourd’hui en Suisse

C’est ce qui ressort d’un rapport publié ce mardi par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa). L’étude indique que d’importants succès ont été obtenus notamment en ce qui concerne les polluants atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les métaux lourds comme le plomb, le cadmium et le zinc.

Cependant, l’an dernier, les valeurs limites pour l’ozone ont été dépassées dans les 16 stations de surveillance de la qualité de l’air, dans certains cas de manière significative. Au Tessin, les concentrations de poussières fines ont également dépassé le seuil limite.

En outre, l’apport d’azote dans les écosystèmes est encore trop élevé. L’objectif d’une bonne qualité de l’air n’est donc pas encore atteint et de nouvelles réductions d’émissions sont nécessaires, souligne l’OFEV.

