Heute in der Schweiz

Die Sozialhilfequoten in den Schweizer Städten sind derzeit so niedrig wie seit langem nicht mehr. Gleichzeitig steigt jedoch die Anzahl der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger mit psychischen Problemen.

Die Sozialhilfequote misst den Anteil der sozialhilfebeziehenden Personen an der gesamten Wohnbevölkerung. Wie die Städteinitiative Sozialpolitik heute mitteilt, wird die Quote im Jahr 2023 in 12 der 14 untersuchten Städte niedriger sein als noch 2019, und in 11 Städten sogar niedriger als vor zehn Jahren. Zu den untersuchten Städten gehören Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zug und Zürich. Ein Grund ist nach Ansicht der Städte der brummende Arbeitsmarkt. In fast allen Branchen würden Mitarbeitende gesucht.

Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass immer mehr Sozialhilfebeziehende unter psychischen Problemen leiden. In 13 der 14 Städte ist die Zahl dieser Fälle in den letzten fünf Jahren gestiegen. Die Autoren des Berichts weisen darauf hin, dass in den meisten untersuchten Gemeinden die Möglichkeiten für eine schnelle Diagnose und Behandlung oft nicht ausreichen – insbesondere für Kinder, Mädchen und Jugendliche.