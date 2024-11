Aujourd’hui en Suisse

À partir du mois de novembre, les clientes et clients de la Banque Migros qui habitent dans un pays voisin de la Suisse, mais qui n’ont pas d’hypothèque auprès de la banque ou qui ont moins de 100’000 francs de fortune, devront désormais payer 30 francs suisses par mois, au lieu de 5 auparavant. Les personnes qui vivent encore plus loin devront s’acquitter de frais allant jusqu’à 40 francs suisses.

«Pour les clients à l’étranger, d’autres lois et d’autres prescriptions s’appliquent, qui évoluent et se renforcent également», justifie la banque. Ainsi, la charge de travail liée au contrôle du respect des prescriptions légales en Suisse et à l’étranger et le respect de la conformité des règles est la cause première de l’augmentation des frais. 34’000 personnes seraient concernées.

La Banque Migros aurait été trop généreuse trop longtemps. D’après Blick, une comparaison avec la concurrence montre que les frais des autres banques se situent déjà à hauteur de ceux qui seront appliqués par la Banque Migros après augmentation.

Les frais bancaires sont un problème récurrent pour les Suisses de l’étranger, bien connu de l’OSE. Selon sa directrice Ariane Rustichelli, «la banque peut établir ses propres conditions et dispositions dans le cadre du droit privé – il n’y a guère de marge de manœuvre».