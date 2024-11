Heute in der Schweiz

«Ich persönlich tendiere eher zu Trump.» So lautete die überraschende Aussage von SVP-Bundesrat Albert Rösti bei einem Besuch in einem Basler Gymnasium. Der Kommunikationsdienst seines Departements bestätigt, dass sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

Albert Rösti, Minister für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, besuchte am Dienstag das Freie Gymnasium in Basel, um über die Abstimmung vom 24. November über den Autobahnausbau zu sprechen. In der Fragestunde wurde er von einem Schüler gefragt, für wen er bei den US-Wahlen stimmen würde.

Von der Moderatorin der Veranstaltung gedrängt, die heikle Frage zu beantworten, erklärte er, dass er eher für Donald Trump sei. Später schränkte er ein und betonte, die Persönlichkeit des amerikanischen Kandidaten sei problematisch.

Der Politiker führte die Erhaltung des Friedens als Grund an: «Er ist der einzige Präsident, der Amerika vier Jahre lang nicht in einen Krieg geführt hat.» Der Grossteil der Wählerschaft der rechtskonservativen SVP ist jedoch anderer Meinung: 60% würden laut einer Sotomo-Umfrage einen anderen Kandidaten als den ehemaligen Präsidenten unterstützen, wenn sie wählen dürften.

Es gibt keine expliziten Regeln für die Äusserungen von Mitgliedern des Bundesrats zu internationalen Wahlen. Es besteht jedoch eine stillschweigende Übereinkunft, dass die Magistraten in diesem Bereich grosse Zurückhaltung üben, angesichts der aussenpolitischen Interessen der Schweiz, ihrer Neutralität und des Grundsatzes der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten.