Aujourd’hui en Suisse

L’éditorialiste du quotidien romand Le Temps ne mâche pas ses mots. «La place des Etats-Unis dans le monde n’est pas plus engageante: celle d’une puissance à l’image de ce président caricatural, égoïste, tournée vers elle-même et ses propres intérêts, dénuée de tout sens des responsabilités sur le plan multilatéral.»

Les journaux alémaniques sont un peu plus sereins, la Neue Zürcher Zeitung évoquant néanmoins le «pari hautement risqué» des républicains. Avec Donald Trump, ils espèrent stimuler la croissance économique, mais le prix à payer est l’instabilité. «Les freins et contrepoids de la Constitution s’appliquent aussi à Trump, mais son caractère est imprévisible et il pourrait décider de les ignorer, provoquant un chaos sans précédent à Washington et dans le monde entier», note la NZZ.

Le Tages-Anzeiger évoque pour sa part les conséquences possibles du résultat de la présidentielle américaine pour la Suisse, soulignant que «Trump doit être pris au sérieux». Le quotidien rappelle que «la Suisse n’a pas eu de problèmes majeurs avec Trump durant son premier mandat. Le seul point litigieux est la balance commerciale négative avec les États-Unis». Selon le journal, la politique étrangère est plus inquiétante: «Si Trump devait tourner le dos à l’Europe et surtout à l’OTAN, comme il en a fait la menace, et s’il devait accepter ou même cautionner l’impérialisme de Poutine, les conséquences en matière de politique de sécurité pour l’Europe, et donc pour la Suisse, seraient graves».