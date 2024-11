Heute in der Schweiz

Die Kommentare in der Schweizer Presse zur Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind breit: In einem Kommentar wird milde geurteilt, in anderen wird die Wahl als verheerend angeschaut. Alle betonen jedoch die Unberechenbarkeit des Immobilien-Tycoons und die «riskanten» Veränderungen, die sich am Horizont abzeichnen.