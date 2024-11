Aujourd’hui en Suisse

En 2025, les primes de l’assurance maladie augmenteront pour la troisième année consécutive. L’an prochain, elles seront en moyenne 6% plus chères. La raison: les gens vivent toujours plus longtemps (le nombre de personnes de plus de 80 ans en Suisse va plus que doubler d’ici 2045). De plus, il y a de plus en plus de prestations médicales et de nouveaux médicaments, ce qui fait encore augmenter les coûts.

De nombreux acteurs sont impliqués et tous sont conscients qu’il faut changer quelque chose. C’est pourquoi il y a toujours des idées, des discussions et même des votations populaires. En Suisse, ce sont en principe les cantons qui sont responsables des services de santé. La Confédération contrôle les coûts notamment par le biais de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). En outre, les partenaires tarifaires (médecins, caisses maladie, industrie pharmaceutique, etc.) discutent directement entre eux.

Lundi, une table ronde a eu lieu avec Elisabeth Baume-Schneider, conseillère fédérale en charge de la Santé, sur la question de l’augmentation des coûts. Les acteurs du secteur se sont mis d’accord pour économiser environ 300 millions de francs par an à partir de 2026. Lors de la session d’hiver en décembre, le Conseil national discutera de certaines de ces mesures d’économie.