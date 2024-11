Aujourd’hui en Suisse

Une image que je garde de mon père est celle de lui courant à travers le village où j’ai grandi en tenue de camouflage, bottes militaires et avec un fusil dans son sac à dos. Une course militaire à laquelle il a participé plusieurs fois. Cette manifestation à Reinach, comme tant d’autres en Suisse, n’existe plus. Elles sont considérées comme une espèce en voie de disparition.

Autrefois, les courses militaires, qui comptaient jusqu’à 9000 participants et participantes (les femmes ont été autorisées à courir à partir de 1986), suscitaient un grand intérêt de la part du public et des médias. Elles avaient même pris le pas sur le «cycle-ball», alors très populaire. Des retransmissions télévisées étaient consacrées aux exploits du vainqueur en série Albrecht Moser, qui avait pourtant reçu un avertissement du commandement de l’armée pour sa réponse lors d’une interview. Questionné sur l’utilité réelle de ces courses pour les soldats, celui-ci avait répondu: «Pour qu’ils puissent s’enfuir rapidement.»

Depuis les années 2000, ces grandes manifestations ont disparu. Mais le «Frauenfelder» défie son époque. Certes, il attire moins de coureurs et de coureuses et l’attention des médias est moindre. Mais il y a encore suffisamment de passionnés et de passionnées qui courent 42 kilomètres à travers la campagne en tenue de camouflage et avec 6,2 kilos de bagages – preuve que la tradition vit parfois plus longtemps qu’on ne le pense. Aujourd’hui, le «Frauenfelder» est une fête populaire bizarre où, au lieu d’une hallebarde, seuls 300 francs et un pot de miel attendent le gagnant ou la gagnante.