Heute in der Schweiz

Ein Bild, das ich von meinem Vater habe, ist, wie er durch das Dorf gerannt ist, in dem ich aufgewachsen bin – im Tarnanzug, Militärstiefel und mit einem Gewehr im Rucksack: Er hatte mehrfach am Reinacher Waffenlauf teilgenommen. Diese Veranstaltung in Reinach gibt es, wie so viele andere Waffenläufe in der Schweiz, nicht mehr. Sie gelten als Auslaufmodell.

Einst war der Waffenlauf mit bis zu 9000 Teilnehmer:innen (ab 1986 durften Frauen mitlaufen) und hohem Publikums- und Medieninteresse eine grosse Sache, die sogar dem damals populären Radball den Rang ablief. Man widmete sich in TV-Übertragungen den Heldentaten von Seriensieger Albrecht Moser, der jedoch von der Armeeführung damals verwarnt wurde, weil er in einem Interview auf die Frage, wie der Waffenlauf den Soldaten eigentlich diene, antwortete: «Damit sie schnell flüchten können.»

Seit den 2000er-Jahren sind die Grossveranstaltungen verschwunden. Der «Frauenfelder» trotzt jedoch der Zeit. Zwar mit weniger Teilnehmer:innen und weniger mediale Aufmerksamkeit. Es gibt aber immer noch genügend Enthusiast:innen, die im Tarnanzug und mit 6,2 Kilogramm Gepäck 42 Kilometer durch die Landschaft joggen – ein Beweis dafür, dass Tradition manchmal länger lebt, als man denkt. Heute ist der «Frauenfelder» ein skurriles Volksfest, bei dem statt einer Hellebarde nur noch 300 Franken und ein Glas Honig auf den Sieger oder die Siegerin warten.

