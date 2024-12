Aujourd’hui en Suisse

«J’ai moi-même quitté le canton de Thurgovie à 22 ans pour l’Angleterre, et après deux années passées sur une île, je suis partie au Mexique», écrit l’auteure Alexandra Kedves dans la Sonntagszeitung. Sa chronique est consacrée au bonheur d’émigrer. Il existe des recherches à ce sujet. Selon la courbe classique de la psychologie migratoire du Norvégien Sverre Lysgaard, il y a au début une phase de lune de miel. Elle est généralement suivie d’une phase de frustration, puis d’une phase de «rétablissement» et, idéalement, d’une phase d’adaptation et d’acceptation. «Je trouve que cette théorie des phases a quelque chose de vrai», écrit l’auteure.

Les recherches du World Happiness Report montrent que la plupart des gens sont toutefois plus heureux après avoir émigré. Celles et ceux qui ont émigré aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande ont vu leur niveau de bonheur augmenter de 12 points de pourcentage. Un déménagement au sein de l’Europe occidentale a, lui, entraîné une augmentation de 7 points de pourcentage.

Une analyse des données suggère que le fait d’émigrer dans un pays heureux rend plus heureux que dans un pays riche, car il en résulte une adaptation au niveau de bonheur dans le pays d’accueil, selon la chroniqueuse. Enfin, dans une enquête sur les expatriés réalisée par l’assureur Axa Global Healthcare, 15 pour cent des expatriés se sont déclarés plus heureux que dans leur pays d’origine et 10 pour cent plus productifs ou plus détendus.