Heute in der Schweiz

Der Sturz von Langzeit-Diktator Bashar al-Assad in Syrien beschäftigt auch die Schweiz. In erster Linie fragen sich die Behörden, wie sich die neuen Verhältnisse längerfristig auf den Asylbereich auswirken. Seit der Bürgerkrieg in Syrien 2011 begann, flohen über 25’000 Menschen in die Schweiz. Damit hat sich die syrische Diaspora in der Schweiz seither verzehnfacht, rechnet die NZZ heute vor.

84% von allen, die aus Syrien in die Schweiz kamen, erhielten den Asylstatus oder wurden vorläufige aufgenommen. Das könnte sich künftig ändern. Sobald stabile Strukturen erkennbar seien, würde die Asylpraxis allenfalls angepasst, sagt ein Sprecher des Staatssekretariats für Migration in den Schweizer Medien.

Das Schweizer Aussendepartement hat bereits am Sonntag alle Parteien dazu aufgerufen, «das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und Richtung Frieden und Versöhnung zu arbeiten».

Bis Sonntagnachmittag seien keine Anträge auf konsularische Unterstützung gestellt worden, teilte das EDA weiter mit. Es gebe keine organisierte Ausreise. Es gälten die Prinzipien der Eigenverantwortung gemäss Auslandschweizergesetz, so das EDA.

Bundesrat Beat Jans Externer Link erklärt auf RTS seine «pragmatische Asylpolitik» (auf Französisch).