Aujourd’hui en Suisse

Les négociations ont duré des mois et plus de 170 réunions ont été nécessaires. Mais le paquet d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE semble désormais sur le point d’être ficelé. La Commission européenne a informé les États membres que tous les problèmes essentiels avaient été résolus au niveau technique. C’est ce que révèle le groupe de médias CH Media.

Une question reste toutefois en suspens: combien la Suisse est-elle prête à payer à l’avenir pour accéder au marché intérieur européen? «Aujourd’hui, cela représente environ 130 millions de francs par an. Demain, le montant pourrait avoisiner les 350 millions», écrit l’Aargauer Zeitung.

Il s’agit de la pierre d’achoppement, politiquement sensible, qui est donc l’affaire du chef. Autrement dit, du ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui est désormais sur le coup. Il ne lui reste pas beaucoup de temps, car selon les informations du correspondant de CH Media à Bruxelles, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen se rendra à Berne le 21 décembre pour sceller solennellement l’accord avec la présidente de la Confédération Viola Amherd. C’est du moins ce qui est prévu.