Heute in der Schweiz

Monatelang wurde verhandelt, mehr als 170 Sitzungen waren nötig. Nun steht das Paket über eine Neuregelung des bilateralen Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU kurz vor Abschluss. Die EU-Kommission habe die Mitgliedstaaten darüber informiert, dass auf technischer Ebene alle wesentlichen Probleme gelöst seien. Das haben Recherchen der Mediengruppe CH Media ergeben.

Eine Frage ist aber noch nicht geklärt: Wie viel ist die Schweiz bereit, künftig für den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu bezahlen? «Heute sind es rund 130 Millionen Franken pro Jahr. Neu könnten es um die 350 Millionen sein», schreibt die Aargauer Zeitung.

Diese Frage ist das politisch heikle «Pièce de Résistance» und deshalb Chefsache. Will heissen, Aussenminister Ignazio Cassis ist jetzt am Ball. Viel Zeit bleibt ihm nicht, denn laut Informationen des Brüsseler Korrespondenten von CH Media will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 21. Dezember nach Bern reisen, um die Einigung zusammen mit Bundespräsidentin Viola Amherd feierlich zu besiegeln. Das sei zumindest der Plan.