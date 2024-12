Aujourd’hui en Suisse

«Je suis heureux d’annoncer que Callista Gingrich sera notre prochaine ambassadrice en Suisse», a écrit Donald Trump hier soir sur son réseau social Truth social.

Callista Gingrich a des opinions clairement conservatrices. La diplomate est mariée à Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants et fidèle allié de Donald Trump. Ensemble, ils président une société de production multimédia qui publie des films politiques et grand public, des documentaires et des livres axés sur l’histoire américaine et le caractère «exceptionnel» du pays.

Lors d’une convention du Parti républicain l’été dernier, rappelle le New York Times, Callista Gingrich a accusé le président Joe Biden de s’attaquer à la liberté religieuse et a au contraire félicité Trump d’amener à la Cour suprême des États-Unis des juges «engagés dans la protection de notre droit au culte donné par Dieu».