Heute in der Schweiz

Das Mandat der Schweiz als nichtständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates neigt sich dem Ende zu. Pascale Baeriswyl, UNO-Botschafterin in New York, zieht auf Anfrage von Keystone-SDA Bilanz.

In zwei Jahren hat die Schweiz an rund 810 Sitzungen des mächtigsten UNO-Gremiums teilgenommen. Sie hat zu sieben konkreten Resultaten beigetragen oder diese mitverantwortet, darunter vier Resolutionen, zwei im humanitären Bereich – einer der Bereiche, in dem von der Schweiz am meisten erwartet wurde – und eine zum Schutz des humanitären und des UNO-Personals. Sie hat auch zur Erneuerung der politischen Missionen beigetragen.

«Wir haben versucht, all das zu bewältigen und es ist uns gelungen, den Rat mehrmals zu vereinen und darauf bin ich stolz», sagte Baeriswyl gegenüber der Agentur Keystone-SDA. Als Beispiel nennt sie eine Erklärung zur Unterstützung der UNIFIL; der Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Libanon, die unter Beschuss geraten waren. Die Botschafterin fügte hinzu, dass «die gewählten und ständigen Mitglieder die Ruhe geschätzt haben, die die Schweiz in die Debatten eingebracht hat».

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Gipfel vom vergangenen Juni auf dem Bürgenstock habe Bern kaum Kritik an seiner Neutralität einstecken müssen, erinnerte die Botschafterin, abgesehen von jener Russlands. Es war auch das einzige Land, das eine Einladung der Ratsmitglieder nach Genf ausschlug. Hingegen wurde die Schweiz wegen ihrer Haltung zum Nahen Osten kritisiert: Insbesondere für ihren Entscheid, sich bei der Anerkennung eines palästinensischen Staates der Stimme zu enthalten.