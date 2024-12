Aujourd’hui en Suisse

«Après la première course, nous avons dit: plus jamais», raconte Samuel Widmer. En 2022, son équipe de quatre a remporté haut la main l’«Atlantic Challenge», une course d’aviron à travers l’Océan Atlantique entre l’Espagne et les Caraïbes. Les quatre rameurs ont finalement décidé de récidiver en 2025. «Avec le temps, on oublie les mauvaises expériences et on garde les bonnes», explique Samuel Widmer à la radiotélévision suisse alémanique SRF.

L’équipe «Swiss Raw» participera dès la mi-juin à une course qui traverse cette fois l’océan Pacifique entre la Californie et Hawaï. Les sportifs seront ainsi plus de 60 jours en mer. «On rame deux heures, puis on a deux heures de ‘repos’. Pendant ce temps, on mange, on boit, on dort, on va aux toilettes, on nettoie et on répare le bateau. On met des pansements sur les blessures. On fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à ce qu’on revienne à terre», explique Samuel Widmer.

La course exige beaucoup des rameurs sur le plan physique. Ils consomment 6000 calories par jour. Malgré cela, Samuel Widmer a perdu 17 kilos la dernière fois. Le policier argovien de 30 ans a aussi dû surmonter le mal de mer. «Je me suis rendu compte qu’on pouvait vomir et ramer en même temps. Ce n’était pas génial, mais cela m’a donné une grande sécurité mentale. Après, je savais que j’en étais capable», confie-t-il.