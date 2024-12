Heute in der Schweiz

«Wir haben uns in der Schweiz über viele Jahrzehnte an unseren Wohlstand und unsere Sicherheit gewöhnt. Wir glauben, dass sie fast gottgegeben sind», sagt Cassis. In den Augen des Aussenministers ist die Welt jedoch nicht in Ordnung. Er weist insbesondere darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Gesundheit der Europäischen Union verschlechtert, der Welthandel zurückgeht und die Grossmächte ihre Machtansprüche ungeniert geltend machen, «auch mit Gewalt».

Obwohl er der Meinung ist, dass die Schweiz «relativ gut» davonkommt, sieht Ignazio Cassis auch «Symptome, die bei uns ankommen». Er nennt insbesondere die Haushaltsdebatte im Parlament, aber auch die zunehmende Polarisierung. «Man ist aggressiver in der Form und den Mitteln. Von den sozialen Medien fange ich gar nicht erst an – die sind ein Ventil und ein Verstärker für Frustrationen grosser Bevölkerungsteile geworden», stellt er fest.

In diesem Zusammenhang, so der Minister der FDP weiter, sei es für die Schweiz notwendig, «stabile, vorhersehbare, ruhige Beziehung» mit den Nachbarn zu haben. Das neue Paket von Abkommen mit der Europäischen Union (EU), das der Bundesrat am 20. Dezember gebilligt hat, werde diese Stabilität bringen.