Aujourd’hui en Suisse

Les Suisses ne sont pas très optimistes pour 2025 , selon un sondage représentatif réalisé par l’institut gfs.bern pour Blick. Les embouteillages et le marché immobilier les préoccupent beaucoup.

Près de la moitié des personnes interrogées envisagent un avenir sombre pour la société en 2025. Les 16-29 ans forment la tranche la plus pessimiste. Elles sont en revanche beaucoup plus optimistes lorsqu’il s’agit de leur avenir personnel. La population suisse semble puiser sa force dans la sphère privée.

Personne n’est aussi confiant en l’avenir et satisfait dans sa vie personnelle que les électrices et électeurs du Centre. À l’autre extrémité se trouvent les personnes qui votent «vert». «Des thèmes comme la catastrophe climatique pèsent probablement plus lourd que dans les autres partis», explique Cloé Jans, de l’institut gfs.bern.

À l’échelon national, les citoyennes et citoyens suisses s’attendent à une détérioration en matière d’embouteillages. Le marché du logement et de l’immobilier préoccupe également beaucoup les personnes interrogées. La population reste confiante dans le marché du travail, mais s’attend, là aussi, à des temps plus difficiles.

À l’échelon international, la Syrie et les relations Suisse-UE font figure de lueurs d’espoir. À l’inverse, le changement climatique est source de pessimisme.

Au total, 2698 personnes ont participé à l’enquête représentative entre le 23 et le 30 décembre 2024. La marge d’erreur est d’environ 1,9 point de pourcentage.