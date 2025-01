Heute in der Schweiz

Fast die Hälfte der Befragten sieht eine düstere Zukunft für die Gesellschaft im Jahr 2025. Die 16- bis 29-Jährigen bilden die pessimistischste Gruppe. Sie sind hingegen wesentlich optimistischer, wenn es um ihre persönliche Zukunft geht. Die Schweizer Bevölkerung scheint ihre Kraft aus dem Privatleben zu schöpfen.

Niemand blickt so zuversichtlich in die Zukunft und ist so zufrieden mit seinem Privatleben wie die Wähler:innen der Mitte. Am anderen Ende der Skala befinden sich die Personen, die grün wählen. «Themen wie die Klimakatastrophe wiegen wahrscheinlich schwerer als bei den anderen Parteien», erklärt Cloé Jans vom Institut gfs.bern.

Auf nationaler Ebene erwarten die Schweizer Bürgerinnen und Bürger eine Verschlechterung in Bezug auf Staus. Auch der Wohnungs- und Immobilienmarkt bereitet den Befragten grosse Sorgen. Die Bevölkerung ist weiterhin zuversichtlich in Bezug auf den Arbeitsmarkt, erwartet aber auch hier schlechtere Zeiten.

Auf internationaler Ebene werden Syrien und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU als Hoffnungsschimmer genannt. Pessimistisch stimmt hingegen der Klimawandel. Insgesamt nahmen 2698 Personen zwischen dem 23. und dem 30. Dezember 2024 an der repräsentativen Umfrage teil. Die Fehlermarge beträgt etwa 1,9 Prozentpunkte.