Aujourd’hui en Suisse

La nouvelle pyramide alimentaire de la Confédération peut contribuer à atteindre ses objectifs climatiques, selon un rapport de Greenpeace et du WWF. Le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif de réduire l’empreinte carbone de l’alimentation de 25% d’ici 2030 par rapport à 2020 et d’au moins deux tiers d’ici 2050, rappellent lundi les deux organisations écologistes.

Deux scénarios ont été pris en compte dans les recommandations nutritionnelles suisses, car il existe une grande marge de manœuvre. Pour la viande par exemple, la quantité recommandée se situe entre zéro et 360 grammes par semaine. Les calculs indiquent qu’une alimentation conforme à la variante minimale des recommandations nutritionnelles contribuerait de manière importante à une alimentation respectueuse de l’environnement et aux objectifs climatiques de la Confédération.

Les deux ONG rappellent toutefois que les individus et les ménages ne sont pas seuls en cause. Elles soulignent que les autorités politiques et les acteurs économiques portent également une responsabilité. Selon elles, il s’agit de supprimer les mauvaises incitations mises en place par la politique, le commerce de détail et la restauration, qui favorisent un comportement contraire à une alimentation durable et saine.