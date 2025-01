Heute in der Schweiz

Das Treffen findet zu einer Zeit statt, in der sich der Westen über das Voranschreiten des iranischen Atomprogramms Sorgen macht. Der Iran ist der einzige Nicht-Atomwaffenstaat, der Uran auf 60% anreichert, was nahe an den 90% liegt, die für die Herstellung einer Atomwaffe erforderlich sind. Das Land verteidigt ein Recht auf Atomkraft zu zivilen Zwecken, insbesondere zur Energiegewinnung, und bestreitet, dass es Atomwaffen besitzen will, was die westlichen Länder stark bezweifeln.

Frankreich, Deutschland und Grossbritannien schrieben Anfang Dezember einen Brief an den UNO-Sicherheitsrat, in dem sie ihre grosse «Besorgnis» zum Ausdruck brachten. Die drei Länder forderten die Islamische Republik darin auf, «ihre nukleare Eskalation sofort zu beenden». Sie verwiesen auch auf die mögliche Anwendung von erneuten Sanktionen gegen den Iran, «um ihn am Erwerb von Atomwaffen zu hindern».

Das heutige Treffen ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil es eine Woche vor der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus stattfindet. Die Spannungen um das iranische Atomprogramm eskalierten während Trumps Präsidentschaft. Dies geschah, als sich die USA aus dem Abkommen von 2015 zurückzogen, das Teheran im Gegenzug für die Einschränkung seiner nuklearen Ambitionen eine Lockerung der Sanktionen angeboten hatte.