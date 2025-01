Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Quatorze cantons en sont convaincus: la Suisse doit assumer son histoire en matière d’adoption internationale et aider les personnes concernées.

Notre ancienne collègue Sibilla Bondolfi a consacré une recherche à l’histoire et aux défis des adoptions internationales en Suisse. Dans les années 1960, de nombreux couples suisses ont commencé à adopter des enfants d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Europe de l’Est, car il y avait moins d’enfants à adopter en Suisse même. Certains couples voyaient cela comme un acte humanitaire visant à offrir un meilleur avenir aux enfants issus de milieux plus pauvres.

Mais toutes les adoptions ne se sont pas déroulées correctement et le consentement écrit des parents biologiques faisait souvent défaut. Il y a eu des cas de trafic d’enfants, de documents falsifiés et d’absence de déclaration d’origine. Ces irrégularités ont ébranlé la confiance dans le processus d’adoption. Une étude a révélé des indices de pratiques illégales dans des pays d’origine tels que le Bangladesh, le Brésil, le Chili, le Guatemala, l’Inde, la Colombie, la Corée, le Liban, le Pérou et la Roumanie.

La Suisse n’a ratifié que tardivement la Convention de La Haye sur la prévention des adoptions illégales. Aujourd’hui, le rattrapage est en cours. Quatorze cantons collaborent désormais pour aider les enfants adoptés à retrouver leurs parents biologiques.