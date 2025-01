Heute in der Schweiz

Kommende Woche fängt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos (Bild) an. Die Eröffnung am 20. Januar fällt auf den Tag der Inauguration von Donald Trump als US-Präsident. Klar, dass seine Präsidentschaft auch grosses Thema in Davos sein wird. Trump selbst reist nicht an, er wird sich am 23. Januar per Videobotschaft zuschalten.

60 Regierungsoberhäupter werden in die Bündner Berge kommen. Zu den grösseren Namen gehören EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird am Dienstag in Davos sein. Insgesamt reisen die Teilnehmenden aus 130 Staaten an.

Laut SRF werden mit Ausnahme von Bundesrat Albert Rösti auch alle anderen sechs Mitglieder der Schweizer Landesregierung nach Davos reisen. Verschiedene hochrangige Treffen sind in Planung. Bereits bestätigt ist ein Treffen von Bundespräsidentin Karin Keller Sutter mit dem chinesischen Vizepremierminister Ding Xuexiang.