Aujourd’hui en Suisse

En Suisse, il y a trop peu de places dans les maisons d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de violence, ce qui entraîne des conflits entre les cantons. Le canton de Zurich en particulier, qui a développé son offre de places, doit régulièrement accueillir des femmes d’autres cantons qui ne disposent pas de suffisamment de places. Cette répartition inégale entraîne des problèmes financiers et organisationnels, car le canton de Zurich doit héberger ses propres femmes victimes de violence en dehors du canton – ce qui coûte plus cher.

Selon le dernier rapport annuel 2023 de l’organisation faîtière des maisons d’accueil pour femmes, les capacités des maisons d’accueil suisses ne correspondent même pas à un quart de la valeur cible recommandée par le Conseil de l’Europe d’un lit pour 100’000 habitants. Au manque de place s’ajoutent des incertitudes en matière de financement et de planification, dont souffrent de nombreuses maisons d’accueil pour femmes.

En effet, le financement des maisons d’accueil pour femmes est insuffisant et de nombreuses structures reposent sur une base financière incertaine. Une étude de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) montre qu’aucune des onze mesures recommandées en 2021 pour améliorer le financement et l’offre des maisons d’accueil pour femmes n’a été mise en œuvre sur l’ensemble du territoire. Un autre problème est le nombre insuffisant de solutions pour les femmes et les familles qui n’ont plus besoin d’une place dans une maison d’accueil pour femmes après une situation d’urgence aiguë, mais qui ont besoin d’offres alternatives.