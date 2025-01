Heute in der Schweiz

In der Schweiz gibt es zu wenig Frauenhausplätze für gewaltbetroffene Frauen und Kinder, was zu Konflikten zwischen den Kantonen führt. Besonders der Kanton Zürich, der sein Angebot an Frauenhausplätzen ausgebaut hat, muss immer wieder Frauen aus anderen Kantonen aufnehmen, da in deren Regionen nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen. Diese ungleiche Verteilung führt zu finanziellen und organisatorischen Problemen, denn der Kanton Zürich muss eigene gewaltbetroffene Frauen ausserkantonal unterbringen – was mehr kostet.

Gemäss dem aktuellen Jahresbericht 2023 der Dachorganisation der Frauenhäuser (DAO) entsprechen die Kapazitäten der Schweizer Frauenhäuser nicht einmal einem Viertel des vom Europarat empfohlenen Zielwerts von einem Bett pro 100’000 Einwohner:innen. Zum Platzmangel kommen Finanzierungs- und Planungsunsicherheiten, unter denen viele Frauenhäuser leiden.

Denn, die Finanzierung der Frauenhäuser ist ungenügend und viele Einrichtungen stehen auf unsicherer finanzieller Basis. Eine Studie der Sozialdirektorenkonferenz (SODK) zeigt, dass keine der elf im Jahr 2021 empfohlenen Massnahmen zur Verbesserung der Finanzierung und des Angebots von Frauenhäusern flächendeckend umgesetzt wurde. Ein weiteres Problem ist die ungenügende Anzahl von Anschlusslösungen für Frauen und Familien, die nach einer akuten Notsituation keinen Frauenhausplatz mehr benötigen, aber auf alternative Angebote angewiesen sind.