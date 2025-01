Aujourd’hui en Suisse

Quel est le danger réel de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, dans les Alpes bernoises? Un rapport non publié de spécialistes des munitions remet en question les analyses de risques effectuées jusqu’à présent sur ce projet de plusieurs milliards.

Le village de Mitholz, dans l’Oberland bernois, sera évacué à partir de 2033 pour au moins dix ans – en raison d’un risque d’explosion important dû à d’anciennes munitions dans la montagne au-dessus du village. Pourtant, un rapport non publié ne parle que de «5 kilogrammes d’explosifs au maximum» qui pourraient exploser. C’est ce que rapporte aujourd’hui la Neue Zürcher Zeitung.

Alors que les spécialistes des munitions estiment que le potentiel de danger est gérable, les analyses de risque du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) s’en tiennent à un scénario du pire avec 10 tonnes d’explosifs. Un ancien expert en évacuation critique la procédure: au lieu de procéder à des examens pratiques, on a «calculé et calculé».

Les plans d’évacuation ont déchiré le village, de nombreuses maisons sont vides. La soudaine volte-face du ministère de la Défense, avec des hypothèses peu claires et un concept d’évacuation souvent modifié, attise la méfiance. Les personnes qui ont construit leur vie ici se sentent prises au dépourvu et doivent faire face à la peur, à la colère et aux conséquences sur leur santé.