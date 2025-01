Oggi in Svizzera

Hansjörg Madörin (61 anni), che vive in Thailandia, si è sempre affidato al suo conto della Banca Migros, finché venerdì scorso non è stato chiuso. L’applicazione, le operazioni di e-banking: non funziona più nulla. Un tecnico ha subito promesso aiuto, ma non è successo nulla. Come riporta il Blick, un altro cittadino svizzero che vive nelle Filippine non può più pagare le bollette a causa degli stessi problemi.

La Banca Migros si difende: attacchi di hacker hanno reso necessario un adeguamento della sicurezza informatica che blocca temporaneamente l’accesso da “alcune destinazioni remote”. Madörin si limita a scuotere la testa incredulo. Particolarmente fastidioso secondo lui è il fatto che la banca ha fornito informazioni in ritardo e in modo inadeguato.

Alla luce dei frequenti cyberattacchi, ad esempio da parte di gruppi di hacker russi, le banche devono investire costantemente nello sviluppo digitale. Per i titolari di conti in Svizzera, il malfunzionamento del sistema è durato poco. Al momento la banca suggerisce alle persone colpite all’estero di contattare la linea di assistenza, che elaborerà gli ordini gratuitamente.