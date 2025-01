Heute in der Schweiz

Das WEF ist nicht nur für die Wirtschaft ein wichtiges Treffen, sondern auch für die Politik. Die Gastgeberin Schweiz will sich in bestem Licht präsentieren.

Das WEF in Davos endet mit einer Überraschung .

Am Freitagmorgen waren nur noch einige wenige Panels und Diskussionen geplant. Dann war das diesjährige WEF Geschichte. «WEF 2025: Donald Trump und Javier Milei prahlen in Davos», titelt die Neue Zürcher Zeitung zum Schluss des Treffens von Politik und Wirtschaft.

In einer aus Washington zugeschalteten Rede am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Unternehmen mit hohen Zöllen gedroht, falls sie nicht in den USA produzieren würden. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sagte zum Abschluss des Jahrestreffens, die Schweiz stehe wegen der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA unter Druck.

Für eine Überraschung sorgte die Ankündigung von Børge Brende, Präsident und Geschäftsführer des WEF, dass im Frühling 2026 ein Jahrestreffen wie das Weltwirtschaftsforum in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden soll.